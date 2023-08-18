Из Татарстана отправили гуманитарный груз в детские больницы и родильные дома ЛНР

Из Татарстана сегодня отправили гуманитарную помощь в детские больницы и родильные дома Лисичанска и Рубежного. Груз собран совместно с представителями республиканских общественных объединений и фондов –

большая партия вещей от РОП, объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие», сторонников «Единой России», общественной организации «Мисс Татарстан» и БФ «Родники мира».

Фото: Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия»

В партию включили детское питание, средства гигиены, детская одежда и произведения искусства для трех детских медицинских учреждений.

Особенный подарок для лисичанской детской больницы подготовили благотворительный фонд «Родники мира» и Региональная общественная приемная «Единая Россия» – девять картин из серии «Мое советское детство» заслуженного художника РТ Валерии Скобеевой. Яркие полотна украсят стены медицинского учреждения.

Координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» и «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии в Татарстане Ольга Павлова отметила, что сегодня важно адресно, очень внимательно и оперативно работать с населением, проживающим на новых освобожденных территориях.

«Помощь должна дойти до каждой нуждающейся семьи. Мы получаем информацию из первых уст, ведь там работает татарстанское представительство в лице заместителя Премьер-министра РТ Евгения Варакина. Многие женские объединения <…> закупили и сегодня передают средства гигиены для мам и их малышей. В ближайшее время в ЛНР направится также груз со спортивным инвентарем и принадлежностями», — рассказала Ольга Павлова.

Помимо этого для образовательных учреждений ЛНР готовится целый комплекс мероприятий. Запланированы программы развития для детских садов с изучением иностранных языков, спортивные события, различные конкурсы, в том числе красоты. «Мы должны интегрировать новые территории в наше экономическое, культурное и спортивное пространство. Важно, чтобы жители ЛНР знали, что у них есть друзья и крепкий тыл», — пояснила Павлова.



Многие из участниц «Мисс Татарстан» уже имеют свои семьи, детей, поэтому чувствуют ответственность и хотят помочь. «Благотворительность и красота — понятия неотделимые, ведь наша деятельность связана с добротой, открытостью, душевностью и сопереживанием. Как известно, красота спасет мир, и даже в трудные времена женщины не боятся рожать, потому что жизнь должна продолжаться. А мы рады помочь мамам и детям ЛНР», — сказала президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Подключились к сбору и семьи образовательных организаций Казани. По словам депутата Госсовета РТ, генерального директора АНО «Общеобразовательная организация Бала-Сити» Альбины Насыровой, за короткое время, благодаря помощи жителей, удалось собрать большое количество детских наборов, куда вошли

средства гигиены, подгузники, ползунки, боди, пеленки и многое другое.

Планируется, что на этой неделе гуманитарный груз будет доставлен в ЛНР.