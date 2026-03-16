Из Татарстана отправили 250 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Из Татарстана отправили очередную гуманитарную колонну для жителей подшефных городов Лисичанск и Рубежное, а также для военнослужащих в зоне специальной военной операции. В отправке колонны принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба лидера республики.

Церемония прошла на площадке Национальной библиотеки РТ перед началом регионального отчетно-программного форума «Есть результат!» партии «Единая Россия», посвященного реализации Народной программы.

В сборе гуманитарной помощи участвовали жители всех районов Татарстана, а также предприятия и общественные организации. Всего в составе колонны отправились 17 большегрузов. Они доставят в Лисичанск и Рубежное стройматериалы, продукты, бытовую химию и другие необходимые вещи для жителей городов и военнослужащих. Общий вес груза составил около 250 тонн.

Апастовский район направил в Рубежное фуру со стройматериалами для восстановления городской инфраструктуры. Еще две фуры с грузом для этого города – около 40 тонн – собрали жители Бавлинского района.

Зеленодольский район при поддержке тепличного комбината «Майский» отправил в Лисичанск фуру со стройматериалами, питьевой водой и продуктами. Еще одну машину со стройматериалами для восстановления города подготовили жители Кайбицкого района.

Нижнекамский район также направил в Лисичанск фуру со стройматериалами и инструментами. Еще одна машина с грузом – 20 тонн досок – поступит в Лисичанск из Тюлячинского района, а для восстановления Рубежного 20 тонн досок отправил Черемшанский район.

Жители Набережных Челнов собрали бытовую технику, в том числе стиральные машины, водонагреватели и другие необходимые устройства.

Благотворительный фонд «Нэфис», созданный по инициативе депутата Госдумы Ирека Богуславского, направил фуру бытовой химии для жителей Лисичанска и Рубежного.

В сборе гуманитарной помощи также участвовали Елабужский, Бугульминский, Азнакаевский, Нижнекамский, Лаишевский, Альметьевский, Алькеевский, Сабинский и Кукморский районы.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Лиги студентов РТ» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ направят участникам специальной военной операции, военным госпиталям и мирным жителям фуру с гуманитарным грузом.

Свою партию помощи также отправляет Молодежный парламент при Госсовете РТ.

Всего с февраля 2022 года по февраль 2026 года под эгидой татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» в зону специальной военной операции и подшефные города отправили 262 грузовые машины. Общий объем гуманитарной помощи за этот период превысил 4 042 тонны.