Из Татарстана отгрузили на экспорт 100 тонн семян технической конопли

С начала 2024 года специалисты испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Татарстане исследовали 5 проб семян технической конопли общим весом 100 тонн. Она нужна была для промышленной переработки и отправлялась в Польшу и Турцию на автотранспорте, сообщает пресс-служба ведомства.

Партии прошли проверку по показателям качества и безопасности, а именно на влажность, загрязненность, зараженность вредителями, содержание сорной, масличной примесей, содержание семян клещевины, допустимый уровень токсичных элементов, микотоксинов, остаточное количество пестицидов и т.д.

«По результатам лабораторных испытаний экспортные партии соответствовали нормативной документации», – рассказала техдиректор органа инспекции филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ Светлана Белова.

Промышленная (техническая) конопля отличается низким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) – не более 0,1 %, при котором ее сорта нельзя переработать в наркотики. Отметим, что всего в РФ сегодня создан и действует реестр из 31 сорта технической конопли.

«Помимо производства канатов и масла конопля используется в изготовлении муки, макаронов и тканей, в качестве добавки – в чае, конфетах, шоколадной пасте и даже сгущенке. Всего из этого растения можно изготовить более 25 тыс. наименований разной продукции, при этом культура не требует при выращивании много воды и химии, а семена богаты источником двух незаменимых полинасыщенных жирных кислот – омега-6 и омега-3», – добавила Белова.

Конопля – неприхотливое растение, растет практически на любых территориях. При этом она является многоцелевой культурой, дающей семена, стебли и листья, которым находят множество применений в пищевой промышленности, производстве стройматериалов, текстиля, косметики, фармацевтики, продуктов питания и напитков. Кроме этого, такая конопля сегодня применяется в сфере инновационных разработок, а именно фиторемедитации – очистки сточных вод, производстве биотоплива, энергии, пластмасс на биологической основе и даже биопестицидов.

Эксперты отмечают, что выращивание и переработка технической конопли переживает в настоящее время второе рождение и уже по темпам роста опережает многие традиционные направления агробизнеса. Экспортный потенциал в Татарстане данной культуры не снижается. По итогам прошлого 2023 года в «Центре оценки качества зерна» исследовали пробы конопли общим весом более 200 тонн. После проверки на качество и безопасность конопля отгружалась в Нидерланды, Казахстан, Турцию.