Из Татарстана направят партию книг русских классиков для детей Донбасса

Фото: Рамиль Гали/ ИА "Татар-информ"

Помимо продуктов питания и тёплых вещей из Татарстана отправят детские книги в Донбасс. Об этом на акции «Книги-Донбассу» сообщила заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ Людмила Рыбакова.



«Наши партийцы опубликовали информацию о старте данной акции по всей Российской Федерации. В Татарстане мы направили письма во все муниципальные районы. Жители нашей республики сразу же откликнулись и начали приносить свои книги. В социальных сетях акция также активно транслируется. Очень приятно, что к нам также подключились все учреждения образования, культуры и спорта», - пояснила член фракции «Единая Россия».



Рыбакова добавила, что книги, хоть и не являются предметом первой необходимости, очень важны для подрастающего поколения в Донбассе.



«Центр поддержки гражданских инициатив Республики Татарстан уже второй год проводит очень добрую акцию. В прошлом году более четырёх тысяч книг отправились в отделение РКБ заражённым коронавирусом. Сейчас мы понимаем, что эти книги нужны детям, которые долгое время не учились или не имели доступа к изданиям на русском языке», - поделилась заместитель Председателя Регионального координационного совета сторонников Партии «Единая Россия» Ксения Дромняк.



Преимущественно в уже запечатанных пакетах находятся книги русских классиков - Пушкина, Барто, Чехова, Чуковского и других. В сборе книг также помогала общественная организация «Триада». Это объединение неравнодушных студентов Татарстана в возрасте от 16 до 20 лет. Они принесли сюда книги своего детства, а также младших братьев и сестёр.



«В последнее время очень важно вернуть детям возможность читать хорошие книги, спокойно учиться и развиваться в русскоязычной среде. Наши активисты собрали более 300 книг. Это, в первую очередь, классическая литература, книги по школьной программе. Мы уверены, что братский народ будет с удовольствием читать литературу на нашем родном языке», - сказал руководитель добровольческого движения «Триада» Александр Гуськов.



Принять участие в сборе детских книг может каждый житель Республики Татарстан. Все издания будут переданы в библиотеки Донбасса. Книги можно принести по адресу: улица Горького, 12. Акция продлится до 13 апреля.