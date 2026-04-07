Из Татарстана на линию боевого соприкосновения отправляют спортивный инвентарь

В Татарстане стартовала акция «Спорт на передовой», по которой бойцам специальной военной операции отправляют спортивный инвентарь. Первая партия уже отправлена. Об этом «Татар-информу» сообщила член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

«У тех ребят, кто сегодня защищает интересы нашей страны на полях специальной военной операции, есть большой запрос на спорт. После выполнения боевых задач им нужно расслабиться и перезагрузиться. Создана специальная организация, которая собирает пожелания ребят, и туда будут направлять спортивный инвентарь», – рассказала собеседница агентства.

Первый подобный груз из Татарстана был отправлен на прошлой неделе. Для бойцов были переданы гири, штанги и другой спортивный инвентарь, добавила Павлова.