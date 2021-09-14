Из Татарстана на игру «Зарница Поволжья» отправилась команда Бугульминского района

Сегодня в Оренбурге на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Самородово» стартовал VIII окружной финал юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2021». Татарстан на этих соревнованиях представляет победившая на региональном этапе состязания команда Бугульминского района республики, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РТ.

Всего померяться силами приехали 196 юных спортсменов из 14 регионов Приволжского федерального округа. В церемонии открытия приняли участие помощник полпреда Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, вице-губернатор — заместитель Председателя Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, руководители региональных структур силовых ведомств и другие гости.

Участникам игры направил свое приветствие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Во время открытия его зачитал помощник полпреда.

По мнению Игоря Комарова, возрождение «Зарницы Поволжья» дало серьезный эффект, сейчас в ней участвуют уже более 300 тыс. учащихся. «Для кого-то это первый шаг к выбору профессии защитника Отечества, для кого-то проверка себя на прочность и выносливость», — уверен он.

«Дорогие ребята, в ближайшие четыре дня вас ждут увлекательные соревнования, интеллектуальные конкурсы, интересный отдых и, конечно, много эмоций. Желаю вам честной борьбы, стремления к победе и ярких впечатлений!» — завершил полпред Президента РФ свое обращение.

Состоялись показательные выступления отдела специального назначения Росгвардии и юных десантников из военно-патриотического клуба «Подросток». Завершилась церемония торжественным маршем команд, участвующих в «Зарнице Поволжья».

Программа военно-спортивной игры включает представление командами своих визитных карточек, военно-историческую викторину, состязания по военной и физической подготовке, преодоление полосы препятствий и тактическую игру на местности. Также запланированы профориентационные встречи и встречи с ветеранами боевых действий, посещение профильных выставок и прохождение патриотических квестов, познавательные экскурсии по памятным местам Оренбурга.