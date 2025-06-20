Из Татарстана на экспорт в Иран впервые отгружено более 6 тысяч тонн пшеницы

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Из Татарстана осуществлена первая экспортная отгрузка продовольственной пшеницы в Иран объемом 6,1 тысяч тонн, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» по РТ.

«Партия груза продовольственной пшеницы оформлена на основании 2 заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и протоколов лабораторных исследований и сертификатов безопасности, и качества, а также non-ГМО, радиологии и здоровья, выданных филиалом ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" в РТ», – сообщила руководитель органа инспекции филиала в Татарстане Светлана Белова.

Она отметила, что отбор проб и исследование пшеницы на показатели качества и безопасности производились в соответствии с контрактом, российским и международным законодательствами. В результате испытаний специалисты не выявили нарушений, продукция соответствовала требованиям страны-импортера и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Отгрузка на 2 судна осуществлялась на территории элеваторного комплекса с обеззараживанием пустых трюмов теплоходов в соответствии с требованиями карантинного ведомства Ирана. Потом специалисты ЦОК АПК произвели процедуру обеззараживания зерна. Далее сухогрузы с зерновой продукцией направили по Волге в страну-назначения.

Исламская Республика Иран является одним из основных стран-импортеров российского зерна, на долю которых приходится 3/4 экспорта зерна в страны исламского мира (47,5 млн тонн в 2024 году). По итогам прошлого года в Иран из Татарстана отгружался только ячмень.