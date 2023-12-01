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Из Татарстана на Дальний Восток отправился последний эшелон с призывниками
Из Татарстана отправился третий эшелон призывников для комплектования воинских частей Восточного военного округа. В эшелоне более 600 человек – татарстанцы. Также в его составе поедут призывники из других регионов России.
Все призывники будут ехать на Дальний Восток 7 дней на поезде. Для них организовано трехразовое горячее питание через вагон-ресторан. В пути они смогут поиграть в настольные игры, почитать книги, газеты и журналы.
Сегодня ребят проводили в торжественной обстановке. Напутственные слова им пришли сказать представители духовенства и военнослужащие со стажем.
Первым к ребятам обратился начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РТ Ильшат Каримов. Он отметил, что татарстанские ребята с достоинством смогут пройти службу.
«Призывники, вам предстоит нести службу в воинских частях Восточного военного округа, защищая восточные рубежи нашего отечества. Руководство республики и военный комиссариат Татарстана уверены, что наши ребята понесут лучшие традиции в многонациональные воинские коллективы. Будьте честными и верными друг другу, а вашими успехами будут гордиться ваши родные и близкие. В добрый путь, товарищи призывники!» – сказал он.
Один из татарстанских призывников – Александр Сафронов рассказал «Татар-информу», что он окончил колледж и пошел работать по профессии. Потом отправился в военкомат, получил повестку, прошел медкомиссию и теперь он – призывник.
«Я успел поработать сварщиком, маляром, а также занимался перепродажами. Близкие, конечно, немного расстроились, что я буду службу проходить на Дальнем Востоке, потому что часовые пояса сильно отличаются. А так сказали: спокойно служи, возвращайся здоровым и целым. Папа и дедушка у меня тоже служили в армии, спокойно отнеслись, думаю, что надо сходить – попробовать себя», – рассказал Александр.
После этого для призывников начался концерт.
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