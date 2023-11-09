Из Татарстана для ЖКХ Рубежного прибыла фура с гуманитарной помощью

Из республики Татарстан в Рубежное прибыл груз гуманитарной помощи. На сей раз фура доставила в подшефный город оборудование для местных ЖКХ.

В состав груза вошли противогазы для работы в коллекторах, сварочные маски, специальная одежда и обувь, электроды, электроинструменты, трубные ключи, а также ведра, фонари и лопаты.

Гуманитарную помощь распределят между ЖЭКами. Это первый гуманитарный груз с момента подписания соглашения о сотрудничестве, который позволит оснастить рубежанских коммунальщиков необходимыми для качественной работы инвентарем и атрибутами.

Ранее татарстанцы доставили в подшефный город несколько большегрузов труб для местного «Водоканала».

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.