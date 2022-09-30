«Из танцев на стройку»: участник шоу «Танцы» вернул деньги обманутым девушкам из Казани

Участник четвертого сезона шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Эльсевар Мурадов, которого обвиняют в мошенничестве, заявил суду, что вернул деньги всем казанским девушкам, которых обманул.

Сегодня в Советском суде Казани состоялось очередное заседание по делу о шести эпизодах мошенничества, которые вменяют танцору.



По версии следствия, в 2019 году он приехал в Казань, чтобы найти девушек для съемок клипа компании RAAVA MUSIC. Он собрал с них по 15 тысяч рублей на костюмы, но съемки так и не начались. Несостоявшиеся актрисы написали заявление в полицию.



«Просим отложить заседание, потому что еще не пришли заявления об отсутствии претензий и прекращении уголовного дела от двух потерпевших. Остальные уже их написали и направили», – заявила суду адвокат Мурадова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судебное заседание сегодня отложили из-за неявки потерпевших.

«Я и правда ушел из танцев на стройку, потому что со мной все отказались работать после этого случая. Я полностью возместил ущерб всем потерпевшим, начал это делать еще в 2019 году. Написал чистосердечное признание и не отрицал, что должен был им денег», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Эльсевар Мурадов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Общий ущерб по 6 эпизодам мошенничества составил 141 тысячу рублей.

«Я бы хотел вернуться на разные проекты по танцам, но дорога туда мне теперь закрыта. Я подавал заявку на 7 сезон проекта «Танцы» на ТНТ и мне отказали, думаю, не из-за моих умений, а из-за плохой репутации. Свое самое большое наказание, я считаю, уже получил, теперь работаю на стройке», – дополнил Мурадов.

Следующее заседание по этому делу назначили на конец октября.