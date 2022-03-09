«Из Свияжска с любовью»: гости острова отправили более 500 открыток ограниченного тиража

В музее истории Свияжска состоялась акция «Из Свияжска с любовью», во время которой посетители музея смогли отправить открытку специального ограниченного тиража своим родным и близким. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«Такая бесплатная возможность у посетителей появилась во время празднования Масленицы, — поделилась собеседница агентства. — Идея создания открыток витала в воздухе долгое время. В итоге мы заказали штампы, придумали название для акции „Из Свияжска с любовью“. Все прошло очень успешно. Люди отправляли открытки в Казань и по России».

Инициатором создания открыток выступил директор музея-заповедника Артем Силкин. Он подобрал изображения для них, которые писал дореволюционный художник. Всего посетителями острова было отправлено более 500 открыток.

В общей сложности Масленицу в этом году посетили 7 268 человек, добавила Юлия Нуреева.