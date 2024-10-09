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Новости Татарстана и Казани
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Из суда в Казани во время вынесения приговора сбежал осужденный за наркотики
Сегодня утром из Московского суда Казани после оглашения приговора сбежал 30-летний Станислав Стародубцев. Его признали виновным в хранении, приобретении или перевозке наркотиков и назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы.
Как стало известно «Татар-информу», во время подписания документов Стародубцев сбежал и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов.
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