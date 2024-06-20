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Из стационаров Москвы и Нижегородской области выписали 15 заболевших ботулизмом
По состоянию на 20 июня 15 россиян, ранее госпитализированных с диагнозом ботулизм после употребления некачественных салатов, были выписаны из стационаров, сообщает РИА Новости.
Из выписанных один человек проходил лечение в Нижегородской области, остальные 14 – в медучреждениях Москвы.
Напомним, вспышка ботулизма была зафиксирована в столичном регионе после того, как более 120 человек обратились за медицинской помощью с характерными симптомами этого опасного пищевого отравления. 55 пострадавших находились в тяжелом состоянии.
Как установило московское управление Роспотребнадзора, причиной заражения стало употребление салатов лобио от ООО «Локалкитчен» и салата с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Реализация данной продукции этих компаний была приостановлена до завершения эпидрасследования.
Кроме Москвы, случаи подозрения на ботулизм были также зарегистрированы в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани после употребления схожей продукции.
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