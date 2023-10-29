Из соцсети пропало заявление Нетаньяху о том, что его не предупреждали об атаке ХАМАС

Заявление Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он не был предупрежден о предстоящей атаке ХАМАС, пропало из соцсети X. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Нетаньяху назвал «ложными утверждениями» сообщения о якобы предупреждениях о готовящейся атаке. Он заявлял, что ничего не знал «ни при каких обстоятельствах» и «ни на одном этапе».

В The Times of Israel отмечают, что после этой публикации израильский Премьер подвергся критике со стороны оппозиции и некоторых членов военного кабинета.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,4 тыс. человек (в том числе и россияне). Кроме того, 233 человека, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только четверых.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения сектора, подконтрольного ХАМАС, в результате атак погибли свыше 7,7 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.