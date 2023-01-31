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Ру Тат
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Казань
31 января 2023  23:10

Из собранных старых елок в Казани сделают древесную щепу для Горкинско-Ометьевского леса

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Казанцы сдали на переработку 850 елок. Их собрали на месте складирования деревьев, которое было организовано около одного из городских ТЦ. Елки перевезены на комплекс по переработке отходов, где из них изготовят древесную щепу, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на регоператора УК «ПЖКХ».

Изготовленная из елок щепа – это экологически чистый вторичный продукт, который быстро разлагается и хорошо удобряет почву. Ее планируется использовать в Горкинско-Ометьевском лесу.

Старые хвойные деревья в Казани собирают каждый год. ранее регоператор также вывез 650 елок с территории Казанского Кремля.

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