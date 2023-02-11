Из снесенных в Мариуполе зданий сделают бетонную крошку для строительства дорог

В Мариуполе начали изготавливать бетонную крошку из снесенных зданий. Позже ее применят при строительстве дорог, сообщил директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов. В городе, где почти три месяца шли боевые действия, многие постройки признали непригодными и уже снесли, либо сделают это в ближайшее время.

«Определена площадка для накопления строительного мусора. Министерство строительства России передало нам четыре дробильные установки и четыре установки «Грохот» для разделения бетона на четыре фракции», — сказал Хаджинов РИА Новости.

По данным Хаджинова, сейчас на полигоне уже накопилось около 2,5 н тонн строительного мусора, он занимает 37 га.

Напомним, Мариуполь перешел под контроль России в мае 2022 года. Почти сразу после этого мае в Минстрое создали специальный департамент по восстановлению ЛНР и ДНР, вошедших в состав России.