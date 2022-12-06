«Из смертельной болезни превратился в хроническую»: главврач Центра СПИД о лечении ВИЧ

Сегодня в Татарстане почти 15 тысяч человек живут с ВИЧ. Как удалось сделать так, что 90% ВИЧ-инфицированных принимают лечение? Может ли женщина с ВИЧ родить здорового ребенка и как часто необходимо проверяться любому жителю республики? Об этом и многом другом в интервью «Татар-информу» рассказал главный врач Центра СПИД Нияз Галиуллин.

Нияз Галиуллин: «У нас сегодня проживает более 14 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Больных в РТ в два раза меньше, чем в среднем по России

Всемирный день борьбы со СПИДом – это еще одна возможность обратить внимание на ВИЧ-инфекцию, вспомнить, как обезопасить себя от вируса, и вовремя тестироваться.

«У нас сегодня проживает более 14 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией. К сожалению, мы ежегодно продолжаем выявлять новые случаи заражения, хотя есть тенденция к снижению», – отметил главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ Нияз Галиуллин.

С 2016 года в республике наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции, отмечается темп убыли от 5,3% до 3,1% соответственно. В целом в Татарстане распространенность ВИЧ в два раза ниже среднероссийского показателя.

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Чаще всего заболевают люди трудоспособного возраста

В основном татарстанцы заражаются ВИЧ при незащищенных половых контактах. В этом году на этот путь передачи пришлось 83,7% заболевших.

«Доля внутривенного пути передачи продолжает снижаться, в этом году в республике она составляет 15,4%», – заметил Нияз Галиуллин.

В последние шесть лет чаще всего заражаются люди от 30 до 50 лет.

Все дети с ВИЧ получают терапию

Из 14 969 ВИЧ-инфицированных в РТ 145 детей.

Главврач объяснил, что часть детей заразились ВИЧ от мам, которые не принимали терапию. Еще одна категория маленьких пациентов Центра СПИД – это переехавшие в республику из других регионов и стран.

Они все на учете, все получают необходимое лечение.

Благодаря лечению женщины с установленным диагнозом смогут родить здоровых детей, без ВИЧ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Женщина с ВИЧ может родить здоровых детей, условие – терапия

«Сейчас ВИЧ из смертельно опасного заболевания превратился в хроническую инфекцию, все это благодаря высокоэффективной антиретровирусной терапии (АРВ-терапия). Если человек пришел в медицинское учреждение и ему назначили лечение, которое нельзя прерывать на протяжении всей жизни, он сможет прожить как обычный человек», – рассказал доктор.

Главный врач Центра СПИД отметил, что наблюдаться должны все, кому поставлен диагноз. Особенное внимание на это должны обратить женщины, ведь благодаря лечению они смогут родить здоровых детей, без ВИЧ. Единственное, от чего придется отказаться, – грудное вскармливание.

Охват лечением АРВТ-терапией в Татарстане приближается к 90 процентам, то есть все, кто состоит на учете, получают лечение и живут обычной жизнью.

«У них уменьшается вирусная нагрузка. Люди становятся менее заразными, это хорошо влияет на общую эпидемиологическую ситуацию. Также, если человек начал принимать лечение, уменьшается смертность даже в запущенных случаях», – рассказал Нияз Галиуллин.

«Надо раз в год обязательно проверяться на ВИЧ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проверяться на ВИЧ надо регулярно

ВИЧ передается через половые жидкости, инфицированную кровь, от больной матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудным молоком, при условии, что она не лечилась. Через общий быт, поцелуи, объятия, рукопожатия заразиться инфекцией невозможно.

«Каждый человек, даже не подверженный рискованному поведению, все равно проходит какие-то медицинские, косметические процедуры. И ему надо раз в год обязательно проверяться на ВИЧ. А если человек подвергается рискованному поведению (например, незащищенный половой контакт с человеком, ВИЧ-статус которого не известен), то обследоваться нужно раз в полгода. Всегда нужно учитывать период серонегативного окна – даже если человек заразился, от трех до девяти месяцев (у каждого человека индивидуально) антитела могут не появиться. Но успокаиваться не нужно, можно в Центре СПИД пройти раннюю ПЦР-диагностику», – уверен доктор.

В декабре будет проходить множество мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ. На сайте татарстанского Центра СПИД есть расписание, когда тестмобиль посетит города республики, а также информация о запланированных лекциях и других просветительских мероприятиях.

Нияз Галиуллин напомнил, что пройти обследование на ВИЧ и получить консультацию специалистов можно в Центре СПИД и его филиалах по адресам:



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ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ»

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