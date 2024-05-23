Из школы в Кукморском районе в этом году выпускаются только две ученицы

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В школе села Маскара Кукморского района Татарстана в этом году всего две выпускницы 11-го класса. Школьницы уже готовы к сдаче ЕГЭ, потому что они без преувеличения готовятся к экзаменам годами. Всего в этом году в районе экзамен по разным направлениям будут сдавать 176 учащихся.

Залия Шамсутдинова задачи по химии щелкает как орешки. К первому в своей жизни экзамену она и ее одноклассница готовились очень долго.

«Я стараюсь сконцентрироваться и делать только несколько вариантов. Например, в один день я делаю вариант по химии», — пояснила ученица.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В планах у Залии — поступление в Казанский медицинский колледж, помимо ЕГЭ по основным предметам ей предстоит сдать экзамены по химии и биологии. Почти все свободное время занимает подготовка. Залия отметила, что нужно меньше нервничать и больше отдыхать, чтобы справиться с испытаниями.

«Я стараюсь успокоить себя. И даю себе слово, что я сдам экзамен. Никто не первый и не последний. Ведь правильно говорят, что все сдают экзамены и в этом нет ничего страшного», — убеждена выпускница.

Последние годы пролетели быстро, призналась она. За одиннадцать лет учебы школа оставила много воспоминаний. С особой теплотой Залия вспомнила о своем первом школьном дне.

«Я пришла на 1 сентября со своей мамой. Все держали красивые букеты, белые банты, как всегда. Очень красиво. Я помню, как это было. Праздник 1 сентября, День знаний... И как нас приняла наша первая учительница», — поделилась воспоминаниями школьница.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Сельская школа рассчитана на 400 с лишним учеников, но в данный момент знания здесь получают только 72 ребенка. В этом году из стен школы выпускаются лишь две ученицы. Дефицит учащихся, конечно, волнует педагогов, однако они также стараются видеть в этом и плюсы.

Заместитель директора по воспитательной работе школы имени Н. А.Самигуллина в селе Маскара Гузель Хамидуллина уверена, что две ученицы в классе — это огромный плюс как для педагога, так и для ученика.

«Индивидуальное обучение получается более качественным», — поделилась мнением Гузель Хамидуллина.

По словам педагогов, 20 человек в классе или двое, но последние звонки и выпускные будут для всех. Без внимания никто не останется.