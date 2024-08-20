Минобрнауки РТ: Из школьной программы по литературе исключили «Гарри Поттера»

В 2024-2025 учебном году в 5–11-х классах изменится изучение предмета «Литература». Из школьной программы исключили ряд произведений и добавили новые. Об этом сообщил журналистам замминистра – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани.

«Может быть, 70% авторов исключено и 30% добавлено. Например, в шестом классе убрали всем известное произведение Джоан Роулинг “Гарри Поттер”. Это произведение полностью исключено из школьного образовательного процесса», – рассказал спикер во время пресс-тура «Татарстан – республика достижений».

Музипов отметил, что из школьной программы вывели несколько произведений Виктора Пелевина. Кроме того, изучение произведений Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого перенесено в более поздние классы.

«Некоторые произведения поменяли свою “прописку”. То есть школьники проходили их, например, в шестом классе, а теперь будут в седьмом, или наоборот. Добавлено повторение произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя в 10-11 классах. Раньше в школе заканчивали проходить этих авторов в девятом классе», – подчеркнул замминистра образования и науки.

Он добавил, что внесены изменения и в предмет «География» в связи с присоединением к России новых регионов.