Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобрнауки РТ: Из школьной программы по литературе исключили «Гарри Поттера»
В 2024-2025 учебном году в 5–11-х классах изменится изучение предмета «Литература». Из школьной программы исключили ряд произведений и добавили новые. Об этом сообщил журналистам замминистра – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани.
«Может быть, 70% авторов исключено и 30% добавлено. Например, в шестом классе убрали всем известное произведение Джоан Роулинг “Гарри Поттер”. Это произведение полностью исключено из школьного образовательного процесса», – рассказал спикер во время пресс-тура «Татарстан – республика достижений».
Музипов отметил, что из школьной программы вывели несколько произведений Виктора Пелевина. Кроме того, изучение произведений Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого перенесено в более поздние классы.
«Некоторые произведения поменяли свою “прописку”. То есть школьники проходили их, например, в шестом классе, а теперь будут в седьмом, или наоборот. Добавлено повторение произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя в 10-11 классах. Раньше в школе заканчивали проходить этих авторов в девятом классе», – подчеркнул замминистра образования и науки.
Он добавил, что внесены изменения и в предмет «География» в связи с присоединением к России новых регионов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»