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Ру Тат
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23 мая 2021  04:06
Розалия Хайруллина

Из школ Елабуги выпустились более тысячи учеников

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22 мая в школах Елабуги прозвенели последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов. Всего из школ города и района выпустилось почти 1,2 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Елабужского района Татарстана. 

«В этом году из школ города и района выпустится 333 учащихся, окончивших одиннадцатый класс. Стены Суворовского училища покинут 44 выпускника. Из университетской школы при КФУ аттестат зрелости получат девять человек», — говорится в сообщении. 

Что касается девятиклассников, то их в этом году в Елабужском районе 765. Из них 40 человек закончили Суворовское училище, университетскую школу при КФУ покинули 30 человек, а выпускником Елабужской школы-интерната стал всего один человек.

 

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