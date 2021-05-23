Из школ Елабуги выпустились более тысячи учеников

22 мая в школах Елабуги прозвенели последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов. Всего из школ города и района выпустилось почти 1,2 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Елабужского района Татарстана.

«В этом году из школ города и района выпустится 333 учащихся, окончивших одиннадцатый класс. Стены Суворовского училища покинут 44 выпускника. Из университетской школы при КФУ аттестат зрелости получат девять человек», — говорится в сообщении.

Что касается девятиклассников, то их в этом году в Елабужском районе 765. Из них 40 человек закончили Суворовское училище, университетскую школу при КФУ покинули 30 человек, а выпускником Елабужской школы-интерната стал всего один человек.