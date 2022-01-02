Путин уволил генерал-майора, расследовавшего дело о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

В конце декабря прошлого года из Следственного комитета России уволили следователя по особо важным делам, генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника.

Габдулин расследовал многие резонансные дела: катастрофа теплохода «Булгария», нападение на пермский вуз, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» и многие другие.

Информацию об увольнении следователя также подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, который опубликовал фото указа об увольнении генерал-майора.