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Происшествия
2 января 2022  15:20
Павел Климчак

Путин уволил генерал-майора, расследовавшего дело о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

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В конце декабря прошлого года из Следственного комитета России уволили следователя по особо важным делам, генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника.

Габдулин расследовал многие резонансные дела: катастрофа теплохода «Булгария», нападение на пермский вуз, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» и многие другие.

Информацию об увольнении следователя также подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, который опубликовал фото указа об увольнении генерал-майора.

#увольнение #ск россии
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