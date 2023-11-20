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Из Сармановского района в зону СВО отправили 3 тонны гуманитарного конвоя
Из Сарманово в зону спецоперации направили 17-й по счету конвой гуманитарного груза, который сопровождает волонтер района Рамиль Юнусов. Проводить его пришел и глава муниципалитета Фарит Хуснуллин.
«Такая поддержка бойцам очень нужна, хорошо, что у нас есть неравнодушные люди», — говорит руководитель муниципалитета.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в общей сложности бойцам было направлено 20 индивидуальных коробок, более 10 маскировочных сетей, лекарства, две коробки меда, быстрые супы, тушенка. Также военнослужащие получат теплые вещи — ватные штаны, куртки, одеяла, свитера, обувь.
Вес отправки составил 3 тонны.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Сармановского района РТ.
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