Из Шанхая было совершено более 200 прямых авиарейсов в Казань с осени 2024-го

Китайский авиаперевозчик China Eastern Airlines, который открыл прямой рейс из Казани в Шанхай, поделился результатами с осени прошлого года на форуме «РОСТКИ» в Казани.

«Всего в Казань было совершено более 200 рейсов. Это неплохие результаты, нам есть чем похвастаться», – сказал заместитель генерального директора представительства China Eastern Airlines в Москве Ли Линь, выступая на круглом столе.

Первый авиарейс состоялся 28 сентября 2024 года. Полеты по маршруту Казань – Шанхай обслуживают самолеты Airbus A330 на 264 места. В рамках летнего расписания рейсы выполняются трижды в неделю, в рамках зимнего расписания рейс будет выполняться дважды в неделю.