Из Санкт-Петербурга во Владивосток: путешественник на самокате добрался до Татарстана

Житель Санкт-Петербурга Денис Бритвин, решивший добраться из родного города до Владивостока на самокате, прибыл в Татарстан. Первым пунктом в республике стал Зеленодольск, где 28-летний блогер встретился с главой района Михаилом Афанасьевым.

О себе он рассказал, что выехал 25 апреля из Санкт-Петербурга и планирует добраться до Владивостока в ноябре. Его путь пролегает через Алтай и в общей сложности составит 12 тыс. километров. Путешественника не пугают ненастные условия погоды.

Сегодня на границе с Волжском его встретили воспитанники Зеленодольского подросткового клуба «Орлёнок».

«Подвезти меня стараются очень часто, приходится объяснять, что я путешествую на самокате. Сегодня дождь, но это не проблема, привык», — говорит Денис.

Для путешествия он выбрал обычный самокат, в день проходит порядка 78 км, соблюдает ПДД и останавливается на ночлег в городах.

Два года назад он путешествовал из Санкт-Петербурга в Крым на велосипеде. «Как-то утром проснулся и решил: а не съездить ли мне во Владивосток? Купил самокат и поехал. До этого самокатами не увлекался, но так как раньше никто на них не ездил в дальние путешествия, решил попробовать», — рассказал Денис Бритвин.

Он создал группу во «ВКонтакте» и канал в Telegram, сейчас его активно поддерживают подписчики. В каждом городе его встречают, оставляют на ночлег, показывают экскурсии, перечисляют донаты. В Зеленодольске, например, Дениса угостили национальными блюдами, а также подарили тюбетейку и чак-чак от Зеленодольского хлебозавода.

Денис путешествует налегке, так как самокат перегружать нельзя: с собой у него только рюкзак, палатка, спальный мешок.

«Нужно обладать большой силой волей и творческим мышлением, чтобы пуститься в такое рискованное, но в то же время увлекательное путешествие», — отметил Михаил Афанасьев.

Уже сегодня к 21.00 спортсмен планирует добраться до Казани.