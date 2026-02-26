Из Рыбно-Слободского района РТ в Рубежное доставили крупную партию одежды и обуви

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Из Рыбно-Слободского района РТ в подшефный Татарстану город Рубежное оставили партию гуманитарной помощи. Колонну груза сопровождал глава района Радик Ислямов. Совместно с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан Ринатом Садыковым он передал помощь в городской гуманитарный центр Рубежного.

На этот раз в подшефный город привезли более 300 пар детской и подростковой обуви и крупную партию одежды. Помощь предназначена для семей с детьми, пожилых и маломобильных жителей, а также для граждан, проживающих в пунктах временного размещения. В ходе визита представители Татарстана ознакомились с работой центра и обсудили с его руководством текущие потребности.

«Мы в очередной раз приехали в наш подшефный город Рубежное, привезли гуманитарную помощь. В этот раз – одежду, обувь. Конечно же, не забыли и своих ребят. Передали бойцам строительные материалы, генераторы и адресные посылки от родителей, от семей. Будем и дальше продолжать эту работу», – подчеркнул глава района Радик Ислямов.

Руководитель гуманитарного центра «Единой России» в Рубежном Оксана Удовина поблагодарила Татарстан за поддержку.

«Спасибо огромное нашему шеф-региону, нашему Татарстану, нашей Казани. Спасибо всем, кто не забывает про нас, про наших детей и стариков. Вся собранная помощь обязательно дойдет до адресатов – это маломобильные жители, дети, люди, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. Спасибо вам», – сказала она.