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Из Российского исторического архива исчез оригинал указа Петра II
Из Российского военно-исторического архива исчез оригинал указа Петра II.
Как сообщают РИА Новости, заметила, что документ оказался подделкой замдиректора архива Василиса Денисова.
Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначением на место его князя Урусова» Документ от 1727 года.
Сейчас полиция проводит проверку. Кто и когда подменил указ — неизвестно.
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