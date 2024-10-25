Из Российского исторического архива исчез оригинал указа Петра II

Из Российского военно-исторического архива исчез оригинал указа Петра II.

Как сообщают РИА Новости, заметила, что документ оказался подделкой замдиректора архива Василиса Денисова.

Речь идет об «Указе императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначением на место его князя Урусова» Документ от 1727 года.

Сейчас полиция проводит проверку. Кто и когда подменил указ — неизвестно.