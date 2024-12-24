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Происшествия 24 декабря 2024 11:14

Из России выдворят 8 нелегальных мигрантов, работавших на овощной базе в Татарстане

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Силовики провели рейд на овощной базе Зеленодольского района и составили 34 протокола за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Всего правоохранители обнаружили 26 нарушителей: 18 оштрафовали на 2 тысячи рублей, а остальным восьми назначен штраф с последующим выдворением из РФ. Кроме того, было зафиксировано 13 случаев незаконной регистрации иностранных граждан.

Также сейчас решается вопрос о возбуждении административного расследования в отношении работодателя, который незаконно привлек мигрантов к трудовой деятельности.

В ведомстве заявили, что оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства будут продолжены.

#нелегальные мигранты
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