news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 апреля 2026 17:16

Из РКБ выписаны еще четверо пострадавших в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: канал МАХ Альмира Абашева

Сегодня из РКБ выписали еще четверо пациентов, пострадавших в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме», сообщил глава Минздрава РТ Альмир Абашев в соцсетях.

В настоящий момент в РКБ остаются еще 2 пациента. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. После завершения поисковой операции и разбора завалов подтверждена гибель 12 человек. Во время пожара пострадал 71 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на стационарном лечении находились 23 человека. Среди них было 6 пациентов РКБ и 7 пациентов НЦРМБ. В медицинских организациях Москвы остаются 10 пострадавших.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров