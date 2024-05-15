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Происшествия 15 мая 2024 12:17

Из РФ выдворили жителя Запорожья, который передавал ВСУ данные о российских войсках

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Сотрудники ФСБ и полиции Запорожской области выявили жителя города Пологи, который передавал данные о российских войсках вооруженным силам Украины, сообщает ТАСС.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данный гражданин из идеологических соображений и в поддержку неонацистской Украины пытался собрать и передать украинской стороне информацию о дислокации российской военной техники и личного состава на территории Запорожской области.

После выявления факта противоправной деятельности этот человек был выдворен за пределы Российской Федерации сотрудниками правоохранительных органов.

#Запорожская область
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