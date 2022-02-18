Из ресторана «Фергана» в Челнах эвакуировали персонал из-за задымления

Сообщение о задымлении в ресторане «Фергана» на Набережночелнинском проспекте поступило в половину пятого вечера по номеру вызова пожарной охраны 101. До прибытия спецслужб из ресторана самостоятельно вышли пять работников, посетителей внутри не было.

На место прибыли пожарные, по прибытии ощущался слабый запах дыма, однако признаков горения нет. В данный момент проводится разведка, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.