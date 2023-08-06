Из реки Бугульминка спасатели подняли тело утонувшего мужчины

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Бугульме утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, спасатели извлекли тело мужчины в 80 метрах от берега реки Бугульминка. Тело погибшего 50-летнего мужчины передали полицейским. Стоит отметить, что место не оборудовано для купания.

По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.