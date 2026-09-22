Из реки Буа в Зеленодольском районе РТ достали тело мужчины

В Зеленодольском районе мужчина утонул во время рыбалки.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, вечером 19 сентября на номер 112 пришло сообщение о пропаже 60-летнего мужчины, который пошел на рыбалку на реке Буа и не вернулся домой. На место прибыли водолазы ЗПСО №2 и обследовали дно реки, акваторию, а также прибрежную зону. Тело погибшего обнаружили в камышах у самой поверхности воды на расстоянии 100 метров от берега. Рядом с ним находилась его лодка.

Вероятнее всего, мужчина упал в воду, и рядом не оказалось никого, кто мог бы ему помочь. Спасательного жилета на погибшем не было.