Из ракушек, травы и перьев — в Елабуге открылась выставка Музея Мирового океана

В Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника открылась экспозиция из фондов калининградского Музея Мирового океана, включающая 124 редких предмета.

Этот уникальный музей посвящен исследованиям мирового океана и мореходству, попыткам человечества проникнуть в водные глубины.

На выставке представлены традиционные ожерелья коренных жителей Океании, выполненные из раковин морских моллюсков и природных материалов, в числе которых не только минералы, но и травы, а также перья птиц.

«Находясь на отдыхе, многие не ходят по музеям декоративно-прикладного искусства, а здесь столько разных вещей, которые большинство людей больше никогда не увидят. Поэтому для нас, елабужан, и [для] гостей города это большой подарок», — сказала во время открытия выставки генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Материал подготовлен при участии Марии Тимашевой.