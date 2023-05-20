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Из ракушек, травы и перьев — в Елабуге открылась выставка Музея Мирового океана
В Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника открылась экспозиция из фондов калининградского Музея Мирового океана, включающая 124 редких предмета.
Этот уникальный музей посвящен исследованиям мирового океана и мореходству, попыткам человечества проникнуть в водные глубины.
На выставке представлены традиционные ожерелья коренных жителей Океании, выполненные из раковин морских моллюсков и природных материалов, в числе которых не только минералы, но и травы, а также перья птиц.
«Находясь на отдыхе, многие не ходят по музеям декоративно-прикладного искусства, а здесь столько разных вещей, которые большинство людей больше никогда не увидят. Поэтому для нас, елабужан, и [для] гостей города это большой подарок», — сказала во время открытия выставки генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.
Материал подготовлен при участии Марии Тимашевой.
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