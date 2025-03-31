Из пруда в Тукаевском районе извлекли тело утонувшего мужчины

В пруду возле деревни Калиновка Тукаевского района утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие спасательные службы обнаружили тело мужчины на расстоянии шести метров от береговой линии, подняв его с водной поверхности из образовавшейся полыньи.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая личность погибшего. Предварительной причиной трагедии стал выход на разрушающийся лед.