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Происшествия 31 марта 2025 22:05

Из пруда в Тукаевском районе извлекли тело утонувшего мужчины

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В пруду возле деревни Калиновка Тукаевского района утонул мужчина. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие спасательные службы обнаружили тело мужчины на расстоянии шести метров от береговой линии, подняв его с водной поверхности из образовавшейся полыньи.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, включая личность погибшего. Предварительной причиной трагедии стал выход на разрушающийся лед.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#тукаевский район
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