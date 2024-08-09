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Из Преображенского полка — в кино: нижнекамец снимается в популярных фильмах
Уроженец Нижнекамского района Владислав Иванов участвовал в съемках популярных сериалов «Слово пацана», «Понять и простить», «Следствие вели» и других. В интервью он рассказал, как судьба свела его с кинематографом.
— Владислав, вы родились, жили и учились в Нижнекамске. Как в вашей жизни появилось большое кино?
— Учился в школе № 1, потом окончил политехнический колледж по специальности техник-строитель. Далее армия. Службу проходил в Преображенском полку в Москве, мечтал стать военным. Добившись своего на этом поприще понял, что этап для меня пройденный. Тогда появилась новая мечта — играть в кино. Переехал в Москву и твердо шел к своей цели. Вот уже четыре года снимаюсь в фильмах.
— Ваш первый фильм?
—У меня есть подруга — профессиональная актриса. Через нее я попал на кастинг сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. Мне дали эпизодическую роль помощника. Режиссером картины была Ирина Безрукова, она меня заметила. С тех пор я снимался уже во многих сериалах. Приходил домой после съемочного дня, тут же поступали приглашения на следующие роли — так и закрутилось колесо кинематографа. Дома редко появлялся, работал и днем, и ночью. Сейчас я в небольшом творческом отпуске, приехал в Нижнекамск уладить дела.
— Получается, не обязательно иметь образование, чтобы сниматься в кино?
— Главное, чтобы типаж подходил, то, как ты смотришься на экране, как себя подаешь. Знаю профессиональных актеров с образованием, которые до сих пор так и не могут попасть на экраны. Мне, получается, повезло, я подошел с первого раза.
— Вам поступает предложение. Есть критерии, по которым вы выбираете, сниматься в этом фильме или нет?
— Не по каким, стараюсь работать как можно больше, берусь за всю работу, какую предлагают. Так что я не выбираю.
— Поговорим о плюсах и минусах на съемочной площадке.
— Минусы — не всегда комфортно. К примеру, съемки зимы в летние время: ты одет, как снеговик, и целый день находишься в этой одежде под солнцем. Все время хотелось все с себя снять. В «Плевако» мои волосы красили темнее, а вот для «Слово пацана» меня наоборот отбеливали. А плюсы — гонорары, которые выплачиваются после каждой смены, да и кормят очень хорошо.
— А есть ли какие-то правила на съемочной площадке для актеров массовки?
— Строгих правил нет, если только что-то не обговорено заранее. Например, могут потребовать подписать договор, где указаны штрафные санкции за фотографии или общение с знаменитыми актерами без их согласия.
— С кем из знаменитостей вам было приятнее всего работать?
— Больше всего мне понравилась Марина Федункив. Простая, общительная, добрая, как мама. Сергей Бурунов — тоже воспитанный, веселый, харизматичный, он мастер своего дела.
— Что бы вы посоветовали тем, кто мечтает сниматься в кино?
— Действовать! Постараться попасть хотя бы на несколько кастингов. Информацию о них можно получить в модельных агентствах и в различных специальных телеграмм-каналах. Там указывается: кто требуется, какой гонорар и текст роли. Обычно снимаешь ролик с этим текстом и отправляешь режиссеру, там он уже решает. Ну и учиться тоже нужно. Получить главные роли без образования тяжело. Пусть мне и повезло успешно пройти пробы, но я тоже планирую учиться этому ремеслу. И не надо бояться, жизнь одна, дерзайте!
Материал подготовлен при участии Ландыш Саяровой.
Фото из личного архива Владислава Иванова.
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