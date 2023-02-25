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Из пожара в казанской трехэтажке через окно спасли мужчину и женщину
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Сообщение о пожаре на втором этаже трехэтажного дома по улице Клары Цеткин в Казани поступило сегодня в 8.35, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте было установлено, что возгорание началось в кухне. Из дома на улицу по лестнице пожарные вывели шестерых жильцов. Из квартиры на третьем этаже через окно спасли мужчину и женщину. Никто не пострадал.
Площадь пожара составила 15 кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.
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