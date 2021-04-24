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Ру Тат
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24 апреля 2021  12:46
Полина Шевчук

Из пожара в казанской пятиэтажке спаслись 15 человек

Из пожара в казанской пятиэтажке спаслись 15 человек
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Сообщение о пожаре в доме № 10 по улице Аделя Кутуя пришло сегодня в 10.59 на номер вызова пожарной охраны 101.

Уже через пять минут на месте были сотрудники  ПСЧ №6. Они установили, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

Из дома самостоятельно вышли 15 человек, в том числе один ребенок. Из горящей квартиры пожарные спасли мужчину. Пострадавшего вывели на улицу, где передали медикам скорой помощи. Его с диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в 7-ю горбольницу.

 В 11.16 возгорание было ликвидировано на площади 4 кв. метра. Огнем были уничтожены вещи и мебель в зале трехкомнатной квартиры.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

 

МЧС РТ пожар казань спасли из огня
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