Из пожара в казанской многоэтажке спасли пожилую женщину

Сегодня в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного жилого дома на Хайдара Бигичева в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из здания еще до появления огнеборцев эвакуировались порядка 35 человек.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, загорелись вещи и мебель.

Пожарные спасли пострадавшую 84-летнюю женщину и передали ее медикам, которые госпитализировали ее в 7 горбольницу.

Причина возгорания пока устанавливается.