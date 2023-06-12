news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 июня 2023 20:43

Из пожара в казанской многоэтажке спасли пожилую женщину

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного жилого дома на Хайдара Бигичева в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из здания еще до появления огнеборцев эвакуировались порядка 35 человек.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, загорелись вещи и мебель.

Пожарные спасли пострадавшую 84-летнюю женщину и передали ее медикам, которые госпитализировали ее в 7 горбольницу.

Причина возгорания пока устанавливается.

#пожар в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное