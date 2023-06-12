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Из пожара в казанской многоэтажке спасли пожилую женщину
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Сегодня в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного жилого дома на Хайдара Бигичева в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Из здания еще до появления огнеборцев эвакуировались порядка 35 человек.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров, загорелись вещи и мебель.
Пожарные спасли пострадавшую 84-летнюю женщину и передали ее медикам, которые госпитализировали ее в 7 горбольницу.
Причина возгорания пока устанавливается.
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