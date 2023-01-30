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Ру Тат
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Происшествия
30 января 2023  07:27

Из пожара в казанской девятиэтажке спасли мужчину, он с ожогами в больнице

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Из пожара в казанской девятиэтажке спасли мужчину, он с ожогами в больнице
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в доме № 25 по улице Закиева в Казани поступило накануне в 21.00 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горели вещи в коридоре квартиры на первом этаже девятиэтажки.

Из квартиры пожарные спасли мужчину. Его с ожогами и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 21.49 пожар был потушен на площади 3 кв. метра. Причины происшествия устанавливаются.

 

#спасли из огня #МЧС РТ
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