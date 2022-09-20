Из пожара в елабужской девятиэтажке спасли пять человек, в том числе двоих детей

Сообщение о том, что на шестом этаже девятиэтажки на улице Тази Гиззата в Елабуге загорелся электрощиток, поступило сегодня в 21.00 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ещё до приезда первых пожарных расчетов из дома самостоятельно вышли 47 жильцов. С верхних этажей пожарные с помощью маски спасаемого вывели двоих взрослых и двоих детей. Еще один жилец был спасен с четвертого этажа.

В 21.21 пожар был потушен. Его площадт составила 1 кв. метр.