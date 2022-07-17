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Ру Тат
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Происшествия
17 июля 2022  20:53
Павел Климчак

Из пожара в двухэтажке в Татарстане спасли пожилую женщину

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Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице 50 лет Октября в поселке совхоза «Татарстан» Тукаевскогл района РТ. О случившемся сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 около половины восьмого вечера.

На место скоро подъехали пожарные, они сразу принялись тушить возгорание площадью 59 квадратных метров. Из соседней с горящей квартиры огнеборцы спасли 68-летнюю женщину: с помощью маски спасаемого ее вывели на улицу, она не пострадала.

В скором времени пожар полностью потушили, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар
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