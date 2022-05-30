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Ру Тат
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Происшествия
30 мая 2022  17:46
Полина Шевчук

Из пожара в челнинской высотке спасли мужчину

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Сообщение о пожаре в доме №45/01 в Новом Городе в Челнах поступило сегодня в 16.19 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горят вещи на кухне в квартире на втором этаже 14-этажного дома.

Внутри квартиры сотрудниками ПСЧ №54 был найден и спасен мужчина. Предварительно, он отравился продуктами горения.

В 16.45 пожар был ликвидирован на площади 2 кв. метра. Причины происшествия устанавливаются.

 
 

#спасли из огня #спасли из горящей квартиры #МЧС РТ
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