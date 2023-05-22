Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из пожара в челнинской многоэтажке эвакуировали 15 человек, двое госпитализированы
Сообщение о пожаре в одной из многоэтажек Челнов поступило сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарным удалось установить, что в одной из квартир на пятом этаже по проспекту Мира произошло возгорание мебели и вещей.
При помощи лестничного марша огнеборцам удалось спасти 39-летнего мужчину. Его госпитализировали с БСМП Челнов.
Кроме того, с верхних этажей пожарные спасли еще семь человек, в том числе одного ребёнка. Пострадавшего 70-летнего мужчину увезли в городскую больницу №2.
До приезда сотрудников пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа