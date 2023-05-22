Из пожара в челнинской многоэтажке эвакуировали 15 человек, двое госпитализированы

Сообщение о пожаре в одной из многоэтажек Челнов поступило сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарным удалось установить, что в одной из квартир на пятом этаже по проспекту Мира произошло возгорание мебели и вещей.

При помощи лестничного марша огнеборцам удалось спасти 39-летнего мужчину. Его госпитализировали с БСМП Челнов.

Кроме того, с верхних этажей пожарные спасли еще семь человек, в том числе одного ребёнка. Пострадавшего 70-летнего мужчину увезли в городскую больницу №2.

До приезда сотрудников пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.