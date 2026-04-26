Из пожара, начавшегося из-за непотушенной сигареты, в Татарстане спасли мужчину

‎В Альметьевске из пожара, который начался из-за непотушенной сигареты, спасли мужчину ‎ ‎

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, когда пожарные приехали, горели мебель и вещи в квартире на первом этаже пятиэтажки на Клары Цеткин. Площадь пожара составила 6 кв. метров. ‎

Надев маску ‎спасаемого на 55-летнего мужчину, пожарные вывели его из дома на улицу. С диагнозом «отравление продуктами ‎горения» его госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ. ‎

Причиной пожара стала неосторожность при курении.

‎МЧС напоминает: ‎не стоит курить, лежа в постели или сидя в кресле. Место для курения необходимо оборудовать пепельницей. Нельзя бросать окурки с балкона. Непотушенная сигарета может стать причиной пожара.