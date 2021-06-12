Из пожара на ферме в Татарстане удалось спасти 200 коров

Пожар произошел сегодня утром в деревне Улисьял Балтасинского района республики, как сообщают ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Примерно в десять часов утра очевидцы сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 о дыме, который выходил из под крыши фермы крупного рогатого скота.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что возгорание произошло в котельной, где загорелось холодильное оборудование. Площадь пожара составила 100 кв.м.

До прибытия спецслужб работники фермы успели вывести на улицу 200 коров.