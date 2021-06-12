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Ру Тат
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12 июня 2021  11:22
Павел Климчак

Из пожара на ферме в Татарстане удалось спасти 200 коров

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Пожар произошел сегодня утром в деревне Улисьял Балтасинского района республики, как сообщают ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Примерно в десять часов утра очевидцы сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 о дыме, который выходил из под крыши фермы крупного рогатого скота.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что возгорание произошло в котельной, где загорелось холодильное оборудование. Площадь пожара составила 100 кв.м.

До прибытия спецслужб работники фермы успели вывести на улицу 200 коров. 

#пожар на ферме #коровы
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