Из плена освобожден священник, которого Киев похитил в ЛНР «за шпионаж» для России

В ходе недавнего обмена пленными освобожден настоятель православного храма Тихвинской иконы Божией матери Лисичанска отец Андрей. В начале апреля Служба безопасности Украины похитила его якобы по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Его подвергали пыткам с целью выбить из него показания против других людей. Позже его перевезли из Лисичанска в Днепр. Отец Андрей был освобожден в ходе недавнего обмена пленными», — объяснил он ТАСС.

Мельников подчеркнул, что отец Андрей не единственный священнослужитель, задержанный из-за гонений и дискриминации на Украине. «Многих из них, несмотря на то, что они не имеют никакого отношения к столкновениям между политическими силами Москвы и Киева, хватают и обвиняют в разного рода преступлениях против государственного строя», — заметил представитель Международного комитета защиты прав человека.