Из Пестрецов российским военнослужащим отправлено 100 килограммов подарков

Из Пестречинского района РТ на Украину отправлена первая партия подарков российским военнослужащим. В рамках акции «Подарок воину» солдаты получат 10 коробок весом по 10 кг. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель районного совета ветеранов Эльгиза Файзуллина.

В муниципалитете акцию организовали некоммерческие организаторы «Женсовет района» и «Союз советских офицеров».

«Мы благодарны всем жителям, кто откликнулся, оказал помощь по мере возможности, а также руководителям ООО „Алемакс“, ООО „Экострой“, „Серебряным волонтерам“, которые ведут сбор и отвечают на горячую линию, за предоставленное помещение — всем-всем», — говорит собеседница агентства.

В посылки положили крупы в упаковках, макароны, тушенку, печенье, конфеты, сок, подсолнечное масло, супы быстрого приготовления, пакетированный чай и многое другое.

«Солдатам отправили продукты, жителям Донбасса продолжаем собирать одежду, обувь, детское питание, памперсы, лекарства, перевязочные материалы. Народ идет, охотно несут вещи и продукты, люди отзывчивые. Из Богородского много принесли одежды. Вещи желательно приносить новые, но если в очень хорошем состоянии, то тоже можно, их отсортируют», — рассказала Эльгиза Файзуллина.

Часть гуманитарного груза организаторы намерены распределить по санаториям Казани, где временно размещены переселенцы. «У меня сын работал при приеме переселенцев, в санатории. Говорит, женщины там в халатах и тапочках. Как их освободили из подвалов, так они и приехали к нам. Помощь нужна. Это хорошее, благое дело», — добавила руководитель районного совета ветеранов.

Сбор продуктов и вещей первой необходимости продолжается по адресу: село Пестрецы, улица Казанская, дом 13 (магазин «Светофор»). График приема увеличен: с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00, телефон горячей линии — 89969007429.