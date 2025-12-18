news_header_top
Руc Тат
СВО 18 декабря 2025 15:19

Из Пестречинского района отправили в зону СВО направили 20 тонн поддержки

Сегодня из Пестречинского района в зону специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи общим весом 20 тонн.

В состав груза вошли теплые вещи, одеяла, продукты питания, медикаменты, тепловые пушки, генераторы, строительные инструменты, хозтовары, а также окопные свечи и маскировочные сети, изготовленные волонтерами района.

Вместе с гуманитарной помощью на передовую направили два мотоцикла: один от медицинских работников района, второй – от индивидуального предпринимателя.

В сборе и подготовке груза приняли участие жители района, волонтеры, коллективы организаций и учреждений, индивидуальные предприниматели. Спонсорскую помощь компании района.

В отправке гуманитарной помощи принял участие глава района Раис Сулейманов. Он поблагодарил всех, кто внес вклад в общее дело, отметив активное участие бизнес-сообщества, коллективов социальной сферы и волонтеров, которые изготовили 72 маскировочные сети и окопные свечи.

По его словам, вместе с необходимыми вещами бойцам передали частичку тепла и поддержку земляков.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#СВО
