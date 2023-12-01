Из Пестречинского района отправили 3,5 тонны грузов в зону СВО и жителям Лисичанска

Сегодня из Пестречинского района РТ отправили очередную партию помощи военным в зону спецоперации и жителям Лисичанска. Автомашину «ГАЗель» грузоподъемностью 3,5 тонны наполнили коробками с жизненно необходимыми продуктами и вещами.

Сначала машина отправилась на сборный пункт Казани, уже из столицы республики она уедет в подшефный Татарстану город и зону СВО. Поддержка была оказана пестречинцами в рамках общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

На отправке присутствовали представители социального блока, деятели спорта и культуры, а также глава района Ильхам Кашапов.

«Выражаю огромную благодарность и признательность всем неравнодушным жителям и организациям за помощь и поддержку!» — заявил руководитель муниципального образования.

Между тем сбор помощи бойцам СВО и жителям Лисичанска продолжается. В середине декабря планируется еще одна отправка помощи, в том числе и строительных материалов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».