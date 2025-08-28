news_header_top
Общество 28 августа 2025 12:20

Из пенопласта и колготок: заинские добровольцы осваивают городскую маскировку

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске волонтеры группы «Заинск с Вами» осваивают новое направление помощи военнослужащим. Раньше они плели маскировочные сети только для военных, но теперь начали изготавливать защитные сети для городских ландшафтов из пенопласта.

Руководитель движения Елена Хисамутдинова рассказала, что новая техника позволяет создавать имитацию кирпичной кладки различного размера. Пенопласт режут, ломают и вставляют в колготки бежевых, коричневых и серых оттенков. Получившиеся «городские сети» выглядят очень реалистично и могут использоваться для маскировки в городской среде.

«Мы плотно затягиваем ткань и за концы привязываем к сетке. Получается один в один городская сеть», – пояснила Хисамутдинова.

По ее словам, изготовление таких сетей трудоемкое, поэтому на фронт их пока не отправляли. Однако военнослужащие уже видели работы волонтеров и высоко оценили их.

Для продолжения работы добровольцы просят о помощи с материалами. Особенно востребованы колготки любых размеров и цветов – бежевые, дымчатые, серые, коричневатые. Старые или рваные тоже подходят, главное, чтобы они были чистыми, без блеска и сетки.

Волонтеры надеются, что с помощью новых материалов смогут ускорить изготовление сетей и расширить поддержку для своих военнослужащих.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной

#СВО #Заинск
